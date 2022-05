No novo espaço dos estudantes da UTAD até se fazem arraiais

Eduardo Pinto Hoje às 17:42 Facebook

O Largo do Pedrinhas, no campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), em Vila Real, passou a ser um local muito mais frequentado pelos estudantes. Afinal, é o seu espaço e até se fazem arraiais. Depois de obras de remodelação e adaptação dos edifícios que o circundam, foi batizado de "University Center".

É no "University Center" que está agora a sede da Associação Académica da UTAD. Tem loja para venda de artigos da associação, da universidade e da região do Douro. Há um auditório com capacidade para 120 lugares sentados, gabinetes para a provedora dos estudantes e para os núcleos e secções, um espaço de refeições para trabalhadores e um café.

O reitor da UTAD, Emídio Gomes, nota que a Associação Académica tinha das "piores instalações do país" no Ensino Superior. "Hoje tem as melhores". A presidente da associação, Maria Ferreira, concorda que a realidade é "completamente diferente", pois os serviços estão mais concentrados e dispõem de "melhores condições para todos".