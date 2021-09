Obras em casa dispararam com a pandemia

Pedro Emanuel Santos Hoje às 11:26 Facebook

Mais tempo passado em casa, mais oportunidade para a melhorar. As intervenções em habitações aumentaram significativamente durante a pandemia de covid-19. Os especialistas no mercado acreditam que até ao final do ano e durante o próximo os portugueses vão continuar a apostar em remodelações.

A ideia fervilhava há muito em Cristiano Alba, faltava apenas tempo e oportunidade para a colocar em prática. Um imóvel de família deste profissional de saúde de 31 anos pedia obras profundas, que o transformassem por completo e lhe devolvessem a dignidade de outros dias. Situada na Portela de Sacavém, concelho de Loures, a casa esteve alugada anos a fio a um inquilino que dela pouco cuidou. "Até as paredes estavam escurecidas do fumo de tabaco que ele fumava", descreve Cristiano, que viu na pandemia "altura ideal" para finalmente levar o sonho antigo adiante e arrancar com a remodelação que tanto desejava. "Recuperar a casa teve um lado sentimental, por ser do meu pai, e também foi uma oportunidade para dar trabalho a pessoas que, provavelmente, não o iriam ter devido ao período complicado que o país enfrentou devido à covid-19", explica.

Depois de estudado o projeto e planeado o mapa das intervenções, foi tempo de meter mãos à obra. Quase um ano depois, sempre em período pandémico, o espaço ganhou vida nova, aquela que Cristiano Alba sempre ambicionou dar-lhe.