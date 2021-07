Os bons exemplos de integração de migrantes em Portugal

Delfim Machado e Ana Trocado Marques Hoje às 13:08 Facebook

Há vários casos bem-sucedidos de vilas e cidades portuguesas onde os residentes abraçaram as comunidades estrangeiras. Estes vêm para trabalhar, mas acabam por querer ficar e trazer a família. Sem racismo, com casas dignas e cidadania plena, aprendem português, estão inscritos na Segurança Social e alguns têm filhos a estudar na universidade.

Há dois meses, os exemplos da má integração de migrantes no concelho de Odemira chocaram o país, mas Portugal é um território onde proliferam comunidades de imigrantes felizes e socialmente integradas, de norte a sul, muitos também em Odemira, com particular destaque para Moreira de Cónegos e Vila do Conde, onde os trabalhadores abraçaram as comunidades e querem continuar por cá.

Uma grande parte dos migrantes de Moreira de Cónegos são do Nepal e do Bangladesh. Muitos já trouxeram a família, têm os filhos a estudar na escola, outros andam na universidade, todos estão a aprender português, têm Segurança Social, médico de família e alguns até já com nacionalidade portuguesa vão votar nas eleições autárquicas.