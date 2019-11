Os resistentes do jazz no Porto

Pedro Emanuel Santos Hoje às 15:46 Facebook

São escassas mas coerentes e com uma filosofia que prometem não trair. O Porto tem poucas casas com jazz ao vivo. Resistentes, não desistem e acreditam que a qualidade está acima de tudo, recusando ceder à tentação do mais fácil. Manter músicos e música em cima do palco é regra de ouro.

São menos do que as notas musicais os bares com jazz ao vivo no Porto. Por paradoxal que possa parecer, o panorama não é assim tão mau apesar da escassez de espaços do género. Dizem os promotores, dizem os músicos e diz o público, que acorre com cada vez mais frequência a estes templos. Contas feitas, é possível ouvir jazz apenas em quatro pontos do Porto que se dedicam em exclusivo à causa. Todos separados geograficamente entre si, todos unidos na causa comum de poder oferecer com qualidade e regularidade um género musical que nasceu quase de gueto e que tenta escapar ao preconceito de ser destinado somente a um nicho. São eles o Hot Five Jazz & Blues Downtown (no Largo Ator Dias, na Batalha), o Hot Five Jazz & Blues Uptown (no antigo Cinema Nun'Álvares, na Rua Guerra Junqueiro), o Porta Jazz (na Rua João das Regras, a dois passos da Praça da República) e o Mirajazz (nas Escadas do Caminho Novo, em Miragaia). A oferta, aparentemente curta, tem vindo a crescer. Muito à boleia do turismo e dos turistas, assim colmatando o encerramento mais ou menos recente de outros bares com idêntico propósito, como o Tribeca, na Rua de 31 de janeiro, ou o Jazz Story, na Rua do Conde de Vizela. Há outras paragens, como o Embaixada Lomográfica (na Praça de Carlos Alberto) ou o Ferro (na Rua da Madeira) onde existem atuações de jazz, mas apenas pontuais.