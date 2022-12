Padaria Vianense: Pães, broa, biscoitos e bolos com sabor a tradição

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 15:42 Facebook

Estabelecimento na ribeira de Viana do Castelo, com cerca de 60 anos, guarda receitas dos primeiros proprietários, pais do atual padeiro. A casa continua com fabrico próprio no modo tradicional, em forno de lenha, e alargou (muito) a oferta de pães, broa, biscoitos e bolos.

As vitrinas da Padaria Vianense, na rua Góis Pinto, em plena ribeira de Viana do Castelo, guardam tesouros da panificação e doçaria tradicionais. O estabelecimento com cerca de 60 anos, fundado por Teresa e Manuel Franco, este último conhecido por "Manuel padeiro", é hoje gerido por João, filho do casal, e a mulher Nazaré Franco.

A casa continua com fabrico próprio no modo tradicional, em forno de lenha, e alargou (muito) a oferta de pães, broa, biscoitos e bolos. E ainda serve refeições leves, à base de saladas, panquecas e afins. João é padeiro e Nazaré, além de dar o rosto ao balcão, ainda acrescenta constantemente novidades à vasta gama de produtos apetecíveis que fazem ali querer voltar.