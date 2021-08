Pandemia e crise climática obrigam a repensar planeamento das cidades

Zulay Costa Hoje às 15:07 Facebook

Da habitação à mobilidade, passando pelo ambiente, inovação tecnológica, economia e tantas outras áreas, quais os passos que as cidades estão a dar para se tornarem mais fortes e responderem às novas exigências? Em Coimbra, onde no mês passado a Câmara e a Plataforma Gerador promoveram o festival Cidades Resilientes, um conjunto de especialistas de várias áreas juntaram-se para "explorar novas soluções para as cidades do século XXI".Carina Gomes, vereadora da Câmara de Coimbra, lembra que estamos perante uma "crise sanitária global" que veio pôr em perspetiva a forma de "viver o quotidiano, encarar as cidades, o mercado de trabalho, os transportes públicos, o convívio", entre muitos outros aspetos.

"Temos de criar cidades que são próximas e com sentido de comunidade, por razoes económicas, ambientais, sociais e humanas", diz Helena Freitas, docente da Universidade de Coimbra e política, elencando "três grandes agendas" que considera fundamentais. "Pensar a cidade para as pessoas", em particular os mais frágeis, com dinâmicas de proximidade na comunidade. Preparar a cidade para as alterações climáticas, o que passa por com soluções baseadas na natureza para regenerar o espaço urbano, preparando, nomeadamente, as habitações e criando espaços verdes. E a agenda digital, aproveitando a tecnologia para um uso mais eficiente dos recursos e combater o desperdício.