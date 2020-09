Pandemia trouxe um novo fôlego aos pulmões verdes das cidades

Célia Soares Hoje às 13:13 Facebook

Confinamento despertou as pessoas para a importância de terem espaços de natureza perto das suas casas, onde possam praticar desporto, caminhar ou apenas conviver em segurança. No Norte, municípios como Porto, Gondomar e Marco de Canaveses estão a aumentar a oferta de parques urbanos.

São os pulmões das cidades e, após o confinamento imposto pela pandemia, passaram a merecer uma especial atenção por parte dos habitantes. A garantia é de Francisco Ferreira, dirigente da associação ambientalista Zero, que garante ter recebido "inúmeras mensagens" de pessoas que não se tinham apercebido de que o facto de haver menos tráfego automóvel e espaços verdes próximos das suas casas contribui para o seu descanso. E isso "ficou bem visível, tal como a diversidade que a própria natureza acabou por ganhar, face à redução do movimento", diz. Além disso, "estando as deslocações limitadas, quem estava junto de um espaço verde percebeu claramente as vantagens, quer do ponto de vista da saúde, quer do ponto de vista do distanciamento", nota o dirigente da Zero.

Neste contexto, o Norte é o exemplo da crescente aposta em espaços naturais no meio urbano. Filipe Araújo, vereador da Inovação e Ambiente da Câmara do Porto, destaca que a "estratégia ecológica" da Invicta "está bem visível" e tem tido uma aceitação generalizada por parte dos portuenses, que, após o confinamento, dão ainda mais valor às áreas verdes. "Quando foi inaugurado o passadiço do Parque Oriental do Porto, por exemplo, houve uma apropriação muito rápida por parte das pessoas", refere, sublinhando que a aposta do município nas áreas verdes foi "validada pela procura na fase de desconfinamento".