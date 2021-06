Passadiços são aposta para erguer o turismo

Delfim Machado Hoje às 17:03 Facebook

Na cidade, na praia ou no campo, os passadiços estão na moda e são a aposta de muitas autarquias que querem aproveitar o crescente interesse dos portugueses, e não só, nos principais locais turísticos do território nacional. A fama dos passadiços aumenta os visitantes das cidades que os têm, ao mesmo tempo que impulsiona os alojamentos e os negócios do comércio e restauração locais.

A moda dos percursos de madeira em cenários encantadores chega cada vez a mais cidades. Há muitos em fase de construção e outros recém-inaugurados, depois do caminho aberto pelos do Paiva.

Que o diga Arouca, a vila que tem os oito quilómetros de madeira mais famosos de Portugal. Os passadiços do Paiva, na margem esquerda do rio homónimo, já receberam 1,2 milhões de visitantes desde 2015, ano em que foram inaugurados. Só este ano, este atrativo turístico já recebeu uma média superior a 100 turistas diários que aproveitaram a bela paisagem que liga as praias fluviais do Areinho e de Espiunca.