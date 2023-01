Pastelaria caseira mas com um toque de inovação

"Bolos do Folheta" atrai gente de todo o lado ao Bairro dos Pescadores, em Vila do Conde.

É um espaço requintado num contexto improvável. Abriu há três anos, paredes-meias com um bairro social e entalado entre casinhas de pescadores. Um jardim vertical à entrada, cadeiras forradas a veludo, aqui e ali uma peça vintage, serviço requintado, um cuidado que se nota em cada prato e uma suave música ambiente que é "a cereja no topo do bolo". Hoje, a "Bolos do Folheta" Vila do Conde é "uma aposta ganha".

Há cookies de M&M"s, bolas de Berlim de chocolate ou red velvet, bolos de kit kat, cheesecake de Raffaello, churros a ser feitos ao vivo, tostas, croissants com Nutella e cupcakes de quase tudo, panquecas, waffles, bombons, chocolates e gelados caseiros. Sai tudo das mãos e da imaginação de Tiago Ferreira. "Andava à procura de um espaço em Vila do Conde. Vim ver. O espaço é grande, tem duas esplanadas, tem potencial. Decidi arriscar", explica Tiago, sorrindo com o "desafio" que, admite, "não foi fácil". Os clientes vêm quase todos de fora: do centro da cidade, das freguesias, dos concelhos vizinhos de Famalicão ou de Barcelos.