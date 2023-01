Pistas de carros para adultos que nunca deixaram de ser crianças

Rui Dias Hoje às 15:37 Facebook

Nos tempos em que não se sonhava com playstations, as corridas de automóveis em miniatura já foram um dos divertimentos mais populares entre os mais novos, . Hoje são um divertimento levado muito a sério por gente crescida, que, no Guimarães Slot Club, encontram um espaço para soltar toda a adrenalina como nas provas oficiais.

Um grupo de homens adultos, a maioria acima dos 35 anos, muitos na casa dos 40, alguns já com idade para serem avós, começam a chegar à Fábrica Asa, em Guimarães, um pouco antes das 21 horas. São apaixonados pelos slot-cars, mas, inicialmente, tomaram-nos por jogadores de póquer.

"Por sermos só homens, por nos reunirmos à noite, por andarmos com as malas. Deviam pensar que era para carregar as fichas", conta, divertido, Miguel Guerreiro, presidente do Guimarães Slot Club. Na bagagem trazem os carros e a ferramenta.

Para estes homens há uma parte da infância que nunca acabou. Uma ou duas vezes por semana, às vezes mais, reúnem-se para "brincar" com os seus carrinhos nas pistas.