Plataforma calcula exposição aos vírus dentro de um espaço

Um software desenvolvido por Manuel Gameiro, professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, permite simular a quantidade do ar e a de eventuais vírus a que as pessoas podem estar sujeitas dentro de um espaço. A investigação será brevemente apresentada numa associação internacional e tem interessados na Bélgica e na Austrália.

A plataforma trabalha com uma série de variáveis, como o número de pessoas no espaço, as dimensões, a circulação do ar e o escoamento das fontes poluentes. "Define emissor e recetor do vírus, se cada um está ou não a usar máscara, o tempo de meia vida do vírus (para que a concentração passe para metade) e faz a evolução do poluente e concentração de CO2", explica, ao JN Urbano, Manuel Gameiro.

O software parte do princípio que está uma pessoa no espaço infetada com um vírus, e são exibidas as quantidades de vírus que está a espalhar consoante está ou não com máscara, e se os recetores estão expostos a esse vírus, também consoante o uso ou não de máscara. "Temos um gráfico com nível de vírus contraído por pessoa com máscara e sem máscara, e temos uma série de variáveis que podemos colocar. Posso pôr um purificador de ar, simular uma sala fechada ou se há uma porta ou uma janela aberta", descreve o investigador.