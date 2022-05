Plataforma digital vai acelerar processos de licenciamento

A nova plataforma desenvolvida pela Escola de Engenharia da Universidade do Minho, com base na tecnologia BIM (Building Information Modeling), promete agilizar os processos de licenciamento urbanístico nas autarquias. O BIM é uma metodologia de colaboração e partilha de informação entre todos os atores do setor da construção.

"O BIM não se esgota na informação geométrica tridimensional e esse é o seu grande valor. Há informação sobre custos, áreas, consumos de material, declarações ambientais de produto", esclarece Miguel Azenha, que, juntamente com José Granja, coordena o projeto.