Plataformas de transporte reinventam-se com a pandemia

Covid-19 alterou conceitos e obrigou a necessárias mudanças. Os veículos partilhados foram, também eles, apanhados pelo furacão. E tiveram de se adaptar a uma realidade inesperada e atípica. Mais higienizada. Como proteger algo que é tocado por centenas ou milhares de pessoas todos os dias?

Como proteger um veículo tocado por centenas ou milhares de pessoas todos os dias? Foi este o desafio que surgiu imediatamente no caminho de Thiago Ibrahim, country manager Portugal da Hive/Free Now, quando surgiu a confirmação de que a covid-19 estava para ficar e era preocupação sanitária que merecia atenção especial. "Foi necessário pensar em medidas que colocassem a segurança dos utilizadores em primeiro lugar", explica o responsável.

"Dos utilizadores e não só, porque as trotinetas e as bicicletas estão espalhadas pela via pública e podem ser tocadas, mesmo que involuntariamente, por qualquer um", lembra. Nesse sentido, a Hive/Free Now optou pela aplicação em toda a frota de "um produto que permite uma desinfeção mais prolongada no tempo", idêntico ao utilizado em transportes públicos, o qual "cria proteção absoluta" contra o coronavírus.