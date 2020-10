Porto e Lisboa querem camiões fora da rota

Pedro Emanuel Santos Hoje às 12:05 Facebook

Câmara da Invicta defende fim da circulação de pesados na VCI, onde passam cerca de 10 mil veículos longos por dia, enquanto a capital luta contra o estrangulamento da Segunda Circular. Alternativas existem, mas sendo pagas a procura é escassa. Medidas práticas têm sido morosas.

As negociações ainda decorrem e são o primeiro grande passo para resolver um dilema com que o Porto se debate há anos, o eterno congestionamento da Via de Cintura Interna (VCI), em boa parte provocado pelo fluxo elevado de veículos pesados de mercadorias.

A 18 de setembro, Rui Moreira, presidente da Autarquia, e Silva Tiago, presidente da Câmara da Maia, reuniram-se com o secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, e solicitaram "medidas muito urgentes" que coloquem um ponto final ao problema.