Porto e Lisboa reforçam oferta hoteleira em 2020

O número de hotéis continuará a subir no ano que começa esta quarta-feira. O otimismo para 2020 é moderado, mas é expectável que o setor turístico venha a apresentar números muito próximos dos alcançados em 2019. A única dúvida são os efeitos que o anunciado Brexit possam provocar no mercado.

O turismo vai continuar em alta em 2020. O próximo ano promete não trazer más notícias para o setor e o ritmo acelerado de licenciamento de novos hotéis é a prova disso mesmo. Os dados mais recentes apontam para mais de uma centena de unidades hoteleiras em processo de autorização em todo o país, muitas delas de quatro e cinco estrelas. Boa parte concentra-se no Porto e em Lisboa, dois dos pontos de atração mais fortes para os estrangeiros que escolhem Portugal como destino. O Alentejo é a surpresa da lista pela elevada quantidade de pedidos: 32.

Os números disponíveis, divulgados no último trimestre do ano pela Confidencial Imobiliário, garantem que são 166 os hotéis em fase de regularização. Dezoito deles vão abrir no Porto, outros 13 na capital, cidades que assim confirmam a continuação na aposta de capitalização do setor turístico como motor das respetivas economias locais.