Portugal e Espanha aceleram por uma mobilidade sustentável

O futuro das cidades e as sinergias para aproveitar tecnologias e fomentar parcerias que acelerem a transição e criem uma estratégia coesa de sucesso são as pistas para um encontro, que vai decorrer durante o mês de junho, em Madrid, com o objetivo de puxar pelo potencial de Portugal e Espanha.

Como alcançar a mobilidade sustentável de futuro de que tanto se fala, a tal que privilegia veículos movidos a energias ditas amigas do ambiente (sejam autónomos ou não), que inibe as viaturas individuais nos centros das cidades e apela ao uso do transporte coletivo, que quer dar espaço aos meios ativos/suaves (andar a pé, de bicicleta, trotineta), em que a intermodalidade é fundamental, a mobilidade é encarada como um serviço e em que a soma disto tudo e muito mais consiga dar o tão esperado contributo para descarbonizar as cidades?

As peças do puzzle são muitas e não podem ser vistas de forma isolada. E é preciso perceber como se cria uma estratégia coesa em vez de se implementarem medidas avulso, um problema para o qual Paula Teles, coordenadora da Rede de Cidades e Vilas com Mobilidade para Todos, alerta.