Reduzir poluição e tráfego com centros logísticos

Jovem estudante de Lisboa conduz projeto de investigação para retirar os camiões de zonas urbanas. A ideia já chegou a outras cidades europeias e João Pinto de Abreu, aluno de mestrado do Instituto Superior Técnico de Lisboa, está agora a estudar os fatores de localização destes espaços para perceber a sua viabilidade na capital, principalmente no Centro Histórico.

"Um dos grandes problemas da logística na cidade é os camiões passarem nos bairros históricos. Um centro de consolidação urbana, que pode ser um armazém ou outro espaço mais pequeno, serve para transferir as cargas dos veículos mais pesados para viaturas elétricas e até mesmo bicicletas que distribuem depois numa área mais pequena", explica. Desta forma, utiliza-se a capacidade máxima do transporte ao contrário do que acontece nos veículos pesados e, ao mesmo tempo, estas viaturas de grande porte não entram em áreas congestionadas.

"O objetivo principal é que haja menos tráfego rodoviário dentro das cidades, emissões poluentes e poluição sonora", explica. Algumas urbes europeias já criaram estes centros para que os camiões de mercadorias entrem cada vez menos nos núcleos históricos. "Em Paris, antigamente estes veículos entravam diretamente na cidade, agora vão para um centro. Em Vicenza, Itália, limitaram a entrada de veículos e as empresas tiveram de recorrer a esses mesmos centros", exemplifica.