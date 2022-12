Removem quilómetros de lixo na serra do Marão

Apaixonada pela natureza, foi numa caminhada pela serra do Marão, em Vila Real, que Joana Barbosa percebeu que tinha de fazer alguma coisa para preservar o sítio onde nasceu. Preocupada com "as poucas respostas para este problema em áreas remotas" criou, em 2021, o projeto "Wild Sierra" para limpar serras, plantar árvores e proteger os recursos naturais.

"Cresci na Campeã, que fica no sopé da serra do Marão. Sempre fiz vários trilhos e, no início da pandemia, passei mais tempo cá e vi muito lixo", diz a emigrante em Zurique, Suíça.

Após caminhadas em que se deparou com "quilómetros de lixo", Joana Barbosa, 33 anos, chamou as amigas para apanharem os resíduos, mas rapidamente percebeu que não eram suficientes. "