Ruas e praças das cidades redesenhadas para brincar

Por todo o país estão a surgir projetos de "apropriação" do espaço público, tornando-o também local de brincar, de jogos, de convívio entre gerações e culturas e disputando-o com outras funções, como a deslocação. E a população não abdica de se envolver na procura das soluções.

Em Valongo, a revisão do Plano Diretor Municipal teve a participação de alunos e da comunidade educativa, envolvendo-os no processo de pensar o espaço público "como área de brincadeira e de convívio", conta o edil José Manuel Ribeiro, adiantando que a iniciativa "À procura do meu lugar" foi uma "experiência marcante". Repensar o mobiliário urbano (que pode servir para piqueniques), fomentar o convívio intergeracional, criar espaços desportivos e de brincadeira ao ar livre, qualificar o recreio escolar e espaço perto da casa dos avós, plantar mais árvores, conseguir interação com água para brincadeiras e contacto com animais são algumas das 500 sugestões que tem em mãos.

A ideia da Autarquia é agora "selecionar alguns espaços para fazer intervenções e experiências". Não será fácil, já que a criatividade reinou, com as crianças a pedirem também para as cidades as deixarem "voar sem asas, terem foguetões, passagens secretas entre casas e mobiliário flutuante", enumera José Manuel Ribeiro, "fã" confesso dos processos participativos.