Santo Tirso reserva as ruas centrais para andar a pé ou de bicicleta

Ana Correia Costa Hoje às 16:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Iniciativa "Viva a Rua" vai ocorrer pela segunda vez no sábado. Artérias principais de Santo Tirso ficam sem carros e estacionamento, para que os munícipes possam circular livremente pelo espaço público. Com base nas experiências anteriores, do programa que arrancou em março, a população em geral aplaude.

À semelhança do que vai ocorrendo em várias cidades europeias, também Santo Tirso abraçou o conceito de ruas sem carros, e lançou a iniciativa Viva a Rua, para que a população possa usufruir das principais artérias do centro livres de automóveis.

O projeto arrancou no final de março, e torna a repetir-se no próximo sábado, dia 28, voltando a abranger as praças Camilo Castelo Branco e Conde de S. Bento e as ruas de Sousa Trêpa, José Luís de Andrade e Dr. António Augusto Pires de Lima, assim como o Largo Coronel Baptista Coelho. Todas estas artérias estarão livres de tráfego automóvel, bem como do respetivo estacionamento, e em cada uma haverá um programa de atividades e animação, a decorrer entre as 10 e as 18 horas, como adianta a Câmara.