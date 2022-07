Senhora da Guia: café, mar e um cheirinho a bossa nova

Ana Trocado Marques Hoje às 18:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Em cima da praia, junto à foz do Ave, entre o forte de S. João e a capela da Senhora da Guia, em Vila do Conde, há uma esplanada com vistas e cheirinho a maresia. Cocktails e música ao vivo vieram renovar um espaço ideal para os dias de verão, que está nas mãos da mesma família há 30 anos.

Fez recentemente um ano que Tiago Benta trocou a profissão de sonho como veterinário pelo negócio de família no bar Senhora da Guia. A casa está nas mãos dos pais há quase 30 anos. Tiago deu-lhe um novo "look", fez um "refresh" à ementa, apostou na qualidade, deu-lhe um toque de modernidade e junta-lhe, agora, cocktails e música ao vivo.

Ali, em cima da praia, junto à foz do Ave, entre o forte de S. João e a capela da Senhora da Guia, em Vila do Conde, há uma esplanada com vistas e cheirinho a maresia.