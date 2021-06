Sensores para analisar qualidade do ar em Aveiro

Zulay Costa Hoje às 14:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um grupo de investigadores do departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade de Aveiro está a estudar a qualidade do ar na cidade. O objetivo do projeto, inserido no programa mais vasto do Aveiro Steam City, é sensibilizar a população para comportamentos mais amigos do ambiente e dar um contributo para projetar uma cidade mais saudável

.

Desde junho do ano passado que nove sensores - colocados estrategicamente no edifício da antiga reitoria da UA, estação da CP, antiga biblioteca municipal, quartel dos bombeiros velhos, casa Morgados da Pedricosa (no largo da Sé), Centro de Congressos, Museu Arte Nova, instalações do CETA - Circulo Experimental de Teatro de Aveiro e na capela de N.a Sr.a da Alegria (Barrocas) - estão a recolher dados sobre poluentes do ar. Estas estações medem também ruído e duas têm, ainda, uma componente ligada à meteorologia.

"Os locais foram escolhidos para tentar ter um panorama o mais completo possível do que se passa no centro da cidade" e da influência de diversos fatores, "como tráfego, proximidade da autoestrada e parques de estacionamento", explica a investigadora Ana Isabel Miranda.