Tecnologia "made in Maia" para o Mundo

Lara Torrado Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

É na Maia que está a desenvolver-se muito do software que é usado por algumas das maiores empresas de dispositivos médicos a nível mundial. Fundada em 2009, e com sede no Tecmaia-Parque de Ciência e Tecnologia, a Critical Manufacturing não conhece fronteiras, estando já a planear a sua expansão para mais países.

"Estamos presentes em diversos pontos do mundo, mas o nosso objetivo é entrar nos países que ainda não estamos", observa o CEO, Francisco Lobo, salvaguardando que "há um longo caminho a percorrer".

A Critical Manufacturing nasceu de uma parceria entre a Critical Software e um conjunto de promotores individuais com experiência na indústria de semicondutores. A atividade tem conhecido um êxito assinalável e o crescimento da empresa inspirou o estabelecimento de subsidiárias em países como a Alemanha e os Estados Unidos.