Todos querem aprender a fazer camisolas poveiras

Depois da polémica com estilista norte-americana, triplicaram os cursos e ainda assim há 80 candidatos em lista de espera. Por curiosidade ou para espreitar uma possibilidade de negócio, a "velhinha" peça de vestuário tradicional do pescador da Póvoa de Varzim cativa novos e velhos.

Há quem regresse às memórias de infância, quem tenha sido impelido pela polémica com a estilista norte-americana, quem procure um negócio e quem venha por pura curiosidade. A mais nova tem 18 anos, a mais velha 88. Os cursos da camisola poveira triplicaram e ainda assim não há vagas. Mais de uma centena já fez formação. Há 80 em lista de espera. A peça do velhinho traje do pescador, que, há um ano, foi notícia em todo o Mundo, está mais do que nunca "na moda".

"Nunca tinha pegado numa agulha, a não ser para coser um botão. É um desafio!", confessa David Silva. O músico e instrutor de aviação, de 42 anos, filho de emigrantes na Venezuela, é o único homem numa turma com 11 mulheres. Conheceu a camisola poveira há dois anos, quando assentou arraiais na Póvoa de Varzim. A namorada convenceu-o a fazer a formação, quando descobriu que não havia homens a aprender: "Disse-me logo: "Vais ser o primeiro"", conta, divertido.