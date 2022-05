"Trânsito em Vila Nova de Gaia é mais fluido que no Porto"

Pedro Emanuel Santos Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

Samuel Mesquita, motorista da Bolt, mora na no Porto mas é em Vila Nova de Gaia que tem a sua base de trabalho, porque, como destaca, prefere conduzir numa cidade com menos semáforos e mais rotundas. Garante já conhecer o concelho como a "palma da mão" e só lamenta que alguns arruamentos "deixem a desejar", por serem estreitos e construídos em paralelo.

Mora no Porto, mas é em Vila Nova de Gaia que tem a sua base de trabalho. É lá que Samuel Mesquita, motorista TVDE da Bolt, efetua grande parte dos seus serviços diários. Um concelho extenso de área, diverso em termos de características de arruamentos, completamente diferente da vizinha cidade do outro lado do rio Douro, que tudo concentra em si como se fosse um bloco único.

"Prefiro trabalhar a partir de Gaia porque o trânsito é muito fluido comparativamente com o do Porto. Há poucos semáforos e mais rotundas, o que facilita imenso quem tem de fazer deslocações constantes dentro do concelho, como é o meu caso", descreve Samuel, acrescentado que quando vai para o Porto acontece sempre "alguma coisa". "As filas são constantes, é difícil conduzir sem interrupções", justifica.