Turistas serão decisivos na recuperação das cidades

Os turistas são o motor que vai puxar pela economia pós-covid nas cidades, mas especialistas deixam alertas para não se perder de vista o equilíbrio e sustentabilidade. "Não é receber menos, é distribuí-los melhor. Não é crescer para eles, mas planear com eles", sustentam.

O turismo, um "tema central nas cidades", tornou-se "ainda mais central" quando a sua ausência forçada pela pandemia de covid-19 deixou um "efeito brutal" na economia de muitas zonas urbanas. Quem o diz é Rio Fernandes, geógrafo e professor catedrático da Universidade do Porto, que, há dias, abordou a temática na conferência "O Porto e as mudanças das cidades, entre turismo e pós-covid", na biblioteca de Perosinho.

"As cidades devem refletir sobre o seu modelo. Se forem excessivamente dependentes do turismo, como me parece ser o caso do Porto, isso faz com que sejam frágeis do ponto de vista da sua economia, como se viu com a covid", explica.