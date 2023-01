Uma "selva" para brincar com os inofensivos animais dentro de portas

Sandra Freitas Hoje às 18:14 Facebook

Há figuras de macacos penduradas, um gorila que dá as boas-vindas aos visitantes, tigres e hipopótamos decorativos ou girafas ilustradas nas paredes. Quem entra no parque de diversões Monkey Park, em Braga, tem a sensação que chegou a uma selva, com características muito particulares.

Aqui, no meio de animais inofensivos, crianças e adultos podem subir às árvores, escalar paredes ou até deslizar em rampas, em segurança e abrigados das intempéries.

Depois de abrirem o primeiro parque em Esposende, em 2018, Júlia Martins e Marco Inácio entenderam que deviam aceder "aos pedidos de muitos clientes" e expandir o conceito para Braga.