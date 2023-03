UMinho prepara decisores para responderem a situações de crise

A Escola de Engenharia da Universidade do Minho (UMinho) acaba de lançar uma plataforma para decisores na área da resiliência das cidades. O CRISIS vai permitir aos profissionais da área avaliarem as suas competências e obterem formação online.

O projeto, financiado pelo programa Erasmus +, conta com 400 mil euros até 2024 e envolve as universidades de Tessália (Grécia), Aberta Helénica (Grécia), de Nicósia (Chipre) e FernUniversität (Alemanha). Em Portugal, além da Universidade do Minho, também está envolvida a Universidade das Nações Unidas e a Comunidade Intermunicipal do Ave.

O CRISIS está orientado para quem ocupa cargos de topo, mas também de setores profissionais que tomam decisões em áreas como gestão urbanística e o planeamento urbano, os "Smart City Resilience Officers" (SCROs). "Para estas pessoas", assegura Isabel Ramos, investigadora do Centro Algoritmi e responsável pelo projeto na UMinho, "a questão não é se vão responder a uma crise, mas sim quando".