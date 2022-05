UMinho: "Quando passa um autocarro a sede da Associação Académica treme"

Sandra Freitas Hoje às 16:52 Facebook

Joana Fraga, 22 anos, estudante de Engenharia e Gestão Industrial, na Universidade do Minho, é também tesoureira-adjunta da Associação Académica., instituição cujas instalações em Braga estão prestes a ser substituídas por umas novas no campus de Gualtar, em Braga. Outras preocupações são falta de cantinas em alguns polos e as dificuldades de alojamento no próximo ano letivo.

Os amigos de Joana Fraga dizem que a estudante de Engenharia e Gestão Industrial está a fazer "Erasmus" em Braga. Desde o início do ano que, quase todos os dias, sai do campus de Azurém, em Guimarães, onde estuda, para ir trabalhar como tesoureira na Associação Académica da Universidade do Minho (AAUM), instalada na Rua D. Pedro V, na cidade dos arcebispos.

E é ali que "quando passa um autocarro, a sede treme", conta ao JN Urbano. Por isso, o projeto a ser desenhado para as novas instalações, no campus de Gualtar, em Braga, "é uma luz ao fundo do túnel", ambicionada por toda a comunidade académica.