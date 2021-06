Veículos de animação turística estão de volta mas a baixa rotação

Pedro Emanuel Santos e Sofia Cristino Hoje às 12:06 Facebook

A retoma do turismo para níveis idênticos aos anteriores à pandemia é ainda uma miragem, mas, quase no início do verão, nas duas maiores cidades portuguesas, já há sinais de uma tentativa de aproximação ao cenário anterior a 2020. Em Lisboa, os tuk-tuks, que praticamente tinham desaparecido, estão de volta às ruas, tal como os go cars e outros veículos de animação. No Porto, também as viagens nos autocarros panorâmicos voltaram a ser possíveis, assim como os passeios de barco no Douro. Mas, como o JN Urbano constatou, os operadores queixam-se da falta de clientes e são obrigados a baixar preços para mínimos que garantam a sobrevivência.

Inês Henriques, presidente da Associação Nacional de Condutores de Animação Turística (ANCAT), pinta um retrato negro sobre o último ano e meio. "Cerca de 80% dos profissionais optaram por cessar ou suspenderam temporariamente a atividade. Estiveram parados durante os confinamentos, não receberam apoios e tiveram de passar a exercer outra atividade para sobreviver", revela. "O lucro foi zero e tivemos condutores a quem não restou outra solução que não vender as suas viaturas", acrescenta.