Vermelho & Verde: o café criado para viver as emoções do futebol

Em pleno Bairro de Santa Eugénia, em Viseu, há um café que se destaca entre os demais. Com mais de uma década de atividade, o Vermelho & Verde foi criado pelos antigos donos a pensar nos amantes do desporto rei. Um era benfiquista e o outro sportinguista, daí o nome do estabelecimento.

O café já vai no terceiro proprietário e até já mudou de local, tendo atravessado a rua, mas a paixão pelo futebol mantém-se. Rui Almeida está há oito anos à frente do Vermelho & Verde e também ele está ligado ao desporto. É treinador de futsal.