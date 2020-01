Viagens low-cost entre cidades já chegaram aos autocarros

Pedro Emanuel Santos Hoje às 16:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Foi aprovada em setembro, começou a ser aplicada em dezembro. A nova lei dos serviços de transporte rodoviário promete alterar sobremaneira o panorama atual das viagens entre cidades. Possibilita o acesso de mais empresas a mais terminais e acaba por indiretamente flexibilizar o preço dos bilhetes.

Está em marcha a liberalização do serviço público de transportes de passageiros expresso. A mais recente legislação sobre o setor, em vigor desde há menos de um mês, autoriza a entrada no mercado de novos atores, que passam a poder assegurar viagens de média e longa distância sem praticamente qualquer restrição. O valor dos bilhetes será mais reduzido.

Um dos players já em ação no terreno das low-cost rodoviárias é a FlixBus. Presente em Portugal desde 2017, embora com atividade limitada, a empresa alemã, com ramificações em praticamente toda a Europa, promete mover as águas.