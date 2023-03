Warrier Padel Arena: um espaço pensado de raiz em Guimarães

Rui Dias Hoje às 18:56 Facebook

A 10 minutos do centro de Guimarães, na freguesia de Penselo, foi recentemente inaugurada uma nave com oito campos de padel: cinco duplos e três singulares. O espaço, climatizado, dispõe de cafetaria, espaço infantil, esplanada exterior, loja e gabinetes médicos. A Warrier Padel Arena quer ter uma ligação forte ao Desporto Escolar e os primeiros 30 professores já estão em formação.

Aos 56 anos, Pedro Guerreiro já faz parte da história do desporto em Guimarães. Praticante de ténis na juventude, esteve também ligado ao clube da cidade, onde, por influência o irmão, Emídio Guerreiro, se mudou para o basquetebol. Esteve na fundação do Basquete Clube de Guimarães, que viria a dar origem à secção de basquete do Vitória. Foi com ele como diretor da modalidade que o clube conquistou duas Taças de Portugal.

Depois sair do Vitória, no início de 2022, sentia que havia um vazio na sua vida que só o desporto podia preencher. Em conversa com a mulher e as duas filhas, surgiu a ideia de criar um espaço de raiz para a prática do padel.