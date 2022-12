Especialista defende que "cheias vão provocar stress pós-traumático"

JN/Agências Hoje às 16:57 Facebook

O especialista em comportamento humano José Manuel Palma alerta para o impacto psicológico das cheias e inundações, antecipando "uma percentagem muito elevada de pessoas com stress pós-traumático e com episódios de stress agudo".

Os desastres naturais causam stress psicológico, apesar de haver quem ache que perder um carro é só uma chatice, aponta.

"Mesmo as pessoas que não perdem objetivamente nada podem ter stress. Aquelas que perdem ainda têm mais", indica.

Apoiando-se em estudos sobre desastres naturais, sobretudo nos Estados Unidos, o especialista refere que "cerca de 14 a 20% das pessoas atingidas por estes episódios podem desenvolver, e desenvolveram, stress pós-traumático, para além de formas mais mitigadas de stress".

José Manuel Palma avisa que "as implicações disto para o sofrimento humano e para as perturbações psicológicas e comportamentais são muito grandes" e, portanto, a reflexão em torno destes acontecimentos deve ir além da "questão dos buracos" que se vai ou não fazer nas cidades.

"Estamos a falar de sofrimento humano, de consequências de stress pós-traumático que podem acompanhar uma pessoa por quase toda a sua vida", recorda este professor da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa e antigo presidente da associação ambientalista Quercus.

Ora, assinala, nem Lisboa nem Portugal estão preparados para lidar com esse impacto.

"De modo nenhum. Não está preparada Lisboa, nem Portugal", o que é visível, desde logo, "pelo espírito de segurança" em vigor.

José Manuel Palma critica o teor das mensagens enviadas pela Proteção Civil, que não indicam como se deve proceder.

"Não posso mandar um aviso sem dizer o que é que devo fazer. Ou seja, não basta dizer 'ah e tal, vai chover muito'. Então e que quer dizer? Quer dizer que vou ao trabalho? Como é que eu devo funcionar?", exemplifica.

Essas indicações concretas sobre o que fazer são "absolutamente fundamentais", do ponto de vista da psicologia e da prevenção, perceção e análise de risco.

"Não querem mandar mensagem porque assustam as pessoas indevidamente. Isto é uma completa idiotice, porque mais vale prevenir as pessoas e depois explicar" caso não venha a ocorrer como previsto, frisa.

"É uma estupidez pensar que o pessoal entra em pânico. O pânico é uma resposta muito específica, que acontece em ocasiões muito particulares e não acontece nestas situações", sustenta.

Cidade de Roterdão como exemplo

Sobre a aposta da Câmara Municipal de Lisboa no Plano Geral de Drenagem, do qual está já a ser construído o primeiro túnel, em Campolide, José Manuel Palma reage dizendo que, "do ponto de vista estrito da teoria da resiliência, ter soluções estruturais e fixas desse tipo é algo que supostamente não se devia fazer", porque "a resiliência procura soluções flexíveis".

O especialista em resiliência das cidades e das infraestruturas dá como bom exemplo a cidade holandesa de Roterdão, que, para absorver as enxurradas, cria bacias de retenção nos locais públicos, "de modo que a água seja captada em diferentes sítios sem ter de se fazer obras faraónicas, que são pouco flexíveis".

Mesmo admitindo que era necessário "fazer aqueles grandes buracos" em Lisboa - coisa em que não acredita -, os "túneis não vão resolver o problema, porque vai sempre ter de haver soluções flexíveis e de gestão das bacias hidrográficas", aponta.

"Temos cheias em Loures, temos cheias em Lisboa, temos cheias em todo o lado aqui à volta e esses sítios não vão ter solução nenhuma com buracos como os que se querem fazer", antecipa.

"Como é que Lisboa consegue dar como exemplo uma obra como sendo o suprassumo da resiliência, quando, na realidade, [...] é o contrário da resiliência, porque é uma solução fixa, não-flexível e pouco adaptável?", questiona José Manuel Palma, que foi consultor ambiental da autarquia da capital aquando da elaboração do Plano Diretor Municipal.