Especialistas admitem fim do uso de máscara no exterior

Cumprindo distanciamento, o nível de vacinação pode permitir desobrigação.

O contexto era económico. Falava-se de projeções de crescimento e de investimento. Quando António Costa revela que, "com a aceleração do processo de vacinação, podemos olhar para o final deste verão e encarar o final deste verão como podendo atingir esse momento importantíssimo para a confiança e para a libertação total da sociedade, que é a imunidade de grupo". Libertação em que sentido: só o primeiro-ministro saberá. Especialistas ouvidos pelo JN são favoráveis ao fim da imposição do uso de máscara no exterior, mas desde que garantindo o distanciamento. Seguirá Portugal os passos dos congéneres europeus? A resposta caberá ao Governo, que ouve dia 27 os peritos no Infarmed para decidir como será este agosto.