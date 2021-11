Especialistas pedem mais testes e teletrabalho mas rejeitam confinamentos

Inês Schreck Hoje às 08:41 Facebook

Costa admite aplicar o que for necessário para proteger vidas, mas não antecipa medidas fortes. Peritos defendem uso de máscara nos espaços fechados e o acelerar da terceira dose da vacina.

Com as infeções a crescer e o Natal à porta, é hora de agir, dizem os especialistas, que pedem restrições para travar a transmissão da covid-19, como o regresso da utilização da máscara, comparticipação da testagem e teletrabalho; mas, por ora, todos afastam novos confinamentos. António Costa admite implementar o que for necessário para proteger a saúde e a vida dos portugueses, mas não antecipa medidas que impliquem o regresso do estado de emergência. Já Marcelo Rebelo de Sousa disse que "é evidente" a necessidade de reposição do uso obrigatório de máscara na rua, mas só depois da reunião do Infarmed.