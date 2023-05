Especialistas sugerem semana de quatro dias e psicólogo na medicina do trabalho

Hoje às 09:51 Facebook

O Laboratório Português de Ambientes de Trabalho Saudáveis (LABPATS) recomenda a concretização da semana de quatro dias de trabalho, sem perda de remuneração, para melhor conciliar a vida profissional e familiar e conseguir reter as novas gerações.

​​​​​​ "Esta semana de quatro dias só funciona com algumas condições: que não haja decréscimo salarial, ou seja, que a pessoa não fique a receber menos, e que não tenha que fazer o trabalho de todos os dias naqueles quatro dias, senão acaba por ficar completamente sobrecarregado", explicou Tânia Gaspar, coordenadora do trabalho desenvolvido pelo LABPATS.

Reconhecendo que há atividades profissionais em que a semana de quatro dias é mais fácil de aplicar do que noutras, a psicóloga acrescenta: "se a pessoa tiver de fazer o mesmo número de horas [da semana] numa fábrica, por exemplo, em quatro dias, vai haver quatro dias muito pesados e isso pode levar à exaustão".

Tânia Gaspar considera que as empresas têm de mudar o paradigma "se querem reter os profissionais", explicando que "as novas gerações têm outra atitude face ao trabalho e valorizam realmente muito o seu bem-estar".

"O trabalho é uma área da sua vida, mas não é a área da sua vida".

No conjunto de recomendações a que a Lusa teve acesso e que serão apresentadas na terça-feira, em Lisboa, os especialistas aconselham mudanças na legislação sobre saúde ocupacional, integrando nas equipas um psicólogo do trabalho/sociólogo do trabalho, para fortalecer a relevância da saúde mental e psicossocial, uma das dimensões que apresenta maior risco no estudo feito pelos investigadores.

Para chegar às recomendações, os especialistas do laboratório avaliaram dois mil profissionais de áreas tão diversas como a saúde, a administração pública, educação, indústria e restauração, identificando vários níveis de risco em termos de ambiente de trabalho saudável. O mais elevado prende-se com a saúde mental e o "burnout".

Para incentivar as organizações a promover ambientes de trabalho saudáveis, recomendam a criação de incentivos e/ou benefícios fiscais.

Defendem também que a saúde e bem-estar devem ser prioridades na definição de políticas e programas nos diferentes ministérios e que se deve valorizar e promover a confiança e celeridade do Sistema de Mediação Laboral e Sistema Judicial, atribuindo mais recursos. Tudo com auditorias regulares para monitorizar o cumprimento da lei.

"Esta questão da saúde e do bem-estar tem de ser uma prioridade (...) transversal aos vários programas dos vários ministérios. Não podemos achar que isto, porque tem lá nome saúde, é do Ministério da Saúde ou, porque tem o nome trabalho, é do Ministério do Trabalho", afirmou a especialista.

Ao nível das organizações, recomendam que as empresas tenham programas de prevenção dos riscos psicossociais e de promoção do bem-estar psicológico, participação e desempenho dos profissionais, "principalmente ao nível do stress, "burnout", assédio e na conciliação entre o tempo de trabalho e o tempo de lazer".

Devem igualmente promover a participação dos profissionais na definição das políticas empresariais e na participação em atos de gestão das organizações, assim como permitir o teletrabalho ou trabalho híbrido, sempre que possível.

Ao nível das lideranças, aconselham a que se coloque o bem-estar dos profissionais como uma prioridade das práticas de gestão de recursos humanos que se incentive a formação continua de conhecimentos e competências de liderança.

Para um ambiente de trabalho saudável, recomendam a promoção da liderança baseada na empatia e a promoção de recompensas aos profissionais pelo seu mérito, sejam elas financeiras ou não financeiras, como por exemplo a atribuição de dias de folga/férias extra.

Aconselham ainda que seja promovida maior assertividade junto da administração/direção para a "gestão conjunta de objetivos e gestão de desempenho da própria liderança e dos profissionais, justa e realista".

"Dar voz" aos profissionais, promovendo momentos de partilha, escuta ativa com segurança psicológica é outras das recomendações na área das lideranças.

Ao nível dos profissionais, aconselham a que desenvolvam competências de autocuidado, autorregulação e autoconhecimento (para evitar situações extremas como o "burnout") e defendem que devem apoiar e envolver-se na elaboração das estratégias de melhoria das condições de trabalho.