Especulação online perto de 1000% no álcool etílico

Poucos saberão, hoje, quanto custava uma máscara cirúrgica ou um litro de álcool-gel antes do início deste mês, ainda que pudessem ter uma ideia do valor do álcool etílico ou das luvas de nitrilo que muitos utilizam para tarefas domésticas.

Nas últimas semanas, o valor pedido pelo álcool subiu quase 1000%, tal como pelas máscaras, e o valor habitual das luvas aumentou mais de 200%. A Autoridade de Segurança Económica e Alimentar (ASAE) inspecionou 41 agentes económicos e comunicou ao Ministério Público quatro processos-crime por especulação.