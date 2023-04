Espera de meio ano para prevenir infeção por VIH

João Nogueira Hoje às 07:30 Facebook

Centro de rastreio da Abraço, no Porto, abriu consulta de profilaxia pré-exposição em 2021 e já tem mais de cem pessoas a aguardar consulta. Serviço fora dos hospitais é muito procurado.

No centro de rastreio da Associação Abraço, no Porto, a lista de espera para consultas de profilaxia pré-exposição (PrEP) à infeção pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH) já ultrapassa uma centena de pessoas e é preciso aguardar meio ano para se ser atendido. O aumento da procura por métodos preventivos, a preferência por centros mais discretos em vez da consulta nos hospitais e a chegada de imigrantes mais familiarizados com esta terapia ajudam a explicar a situação.

"Se há mecanismos gratuitos para me precaver, porque não?", observa Valdir Coimbra, a iniciar o processo da PrEP na Abraço. O projeto-piloto de consultas de acesso à PrEP em regime descentralizado começou em 2021 e, por agora, está a ser desenvolvido em apenas duas cidades: no Porto, na Associação Abraço, e em Lisboa, no Checkpoint LX.