Espera de quase duas horas para vacina em Vagos

Sara Sampaio Alves Hoje às 18:46 Facebook

Twitter

Partilhar

Um alegado erro no sistema de agendamento automático do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS) terá levado um número de jovens superior à capacidade do Centro de Vacinação de Vagos este sábado, provocando filas de espera de quase duas horas.

Íris Oliveira, 13 anos, é uma das 850 jovens inscrita na vacinação para este sábado, mas mostrou-se aborrecida pela espera e garante que por si "já tinha desistido". A mãe, Mónica Cruz, que acompanha a jovem no local desde as 15.30 horas, confirma que o tempo de espera se torna "cansativo". O SMS da convocatória para a vacinação apontava as 16.19 horas, mas pelas 17.30 horas a jovem ainda estava na fila de espera, sentada no chão, encostada a uma parede.

A mãe mostrava-se compreensiva com o atraso, embora dissesse que "podiam ter agendado isto de forma diferente", aludindo ao facto de que para domingo só estarão agendadas cerca de 40 vacinas naquele centro.

Cláudia Silva, mãe de um menino de 12 anos, chegou às 16 horas (tinha vacina agendada para as 16.11 horas), e ficou "assustada" quando ouviu chamar as pessoas com marcação para as 15 horas. "São muitas marcações, o número é três a quatro vezes maior do que o esperado", disse no local ao JN, mostrando-se, contudo, disposta a esperar.

A equipa de vacinação do centro de vacinação apelou à compreensão dos jovens e dos pais e colocou um cartaz na porta do centro dizendo que os atrasos se devem a "um número elevado de marcações (muito superior à capacidade deste Centro de Vacinação)".

O JN confrontou a task-force da vacinação com este constrangimento, mas fonte oficial afirmou não ter conhecimento desta situação, garantindo que iria "tentar perceber o que é que está a acontecer lá".

A mesma fonte admitiu que nalguns centros de vacinação a operação está a decorrer de forma mais demorada do que o habitual uma vez, que tratando-se de adolescentes, os profissionais de saúde estão a confrontar-se com situações de algum nervosismo e ansiedade.