Espera para renovar documentos chega aos três meses

Demora diminuiu mas sindicato estima que piore, face ao "défice crónico" de pessoal, que pode encerrar conservatórias em 2024.

Pedir ou renovar o passaporte ou o cartão de cidadão (CC) ainda é uma dor de cabeça nalguns concelhos do país. O tempo médio de espera para agendar estes serviços está a diminuir, concordam o Governo e o sindicato, mas ainda há nove concelhos onde se espera mais de três meses para o CC e 14 concelhos com a mesma demora para o passaporte. O sindicato atribui o atraso à falta de trabalhadores e estima que, no próximo ano, haverá conservatórias a fechar. O Governo promete lançar o concurso para contratar este mês.