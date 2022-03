Esperam meses por exame para confirmar diagnóstico de cancro

Europacolon denuncia graves atrasos nos hospitais do Norte na realização de colonoscopias pós-rastreio. Hospital das Forças Armadas vai ajudar ARS.

Há doentes com resultado positivo no rastreio ao cancro do cólon e reto que esperam até oito meses para conseguir fazer uma colonoscopia, o exame que permite confirmar se têm, de facto, um tumor no intestino. A resposta dos hospitais, sobretudo do Norte, piorou com a pandemia, denuncia a associação Europacolon, pedindo uma solução urgente para este "problema de saúde pública".

Os hospitais contactados pelo JN negam atrasos e a Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte refere que duplicou o número de colonoscopias a estes doentes em 2021, que já estão todos os hospitais da região envolvidos na resposta e que, em breve, se juntará o polo do Porto do Hospital das Forças Armadas.