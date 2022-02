Esperas mortais, alta com TAC errado e bebé vacinado a dobrar. O pior da Saúde

Inês Schreck Hoje às 17:09 Facebook

Dois doentes que morreram nas urgências depois de terem estado horas sem observação médica; uma utente com sintomas de AVC que teve alta com o TAC de outra pessoa; um bebé vacinado contra a meningite em duplicado. Os casos inaceitáveis do SNS que passaram pelas mãos da Reguladora da Saúde.

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) deu a conhecer, esta terça-feira, as deliberações concluídas durante o quarto trimestre de 2021.

Entre os casos apreciados, a maioria ocorreu em hospitais e teve origem em reclamações ou em notícias. Alguns deles mostram o que de pior se passa nos serviços de saúde.