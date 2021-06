JN Hoje às 11:40, atualizado às 12:06 Facebook

O fim do dia e a noite de sexta-feira no Norte e Centro ficaram marcados por fortes trovões e queda de granizo - fenómenos que devem repetir-se até domingo, segundo as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Percorra a fotogaleria e carregue no vídeo para ver a seleção de imagens captadas por moradores surpreendidos pelo espetáculo noturno que acendeu o céu.