Esta festança de norte a sul já nenhuma pandemia lhes tira

"Sucesso" foi o mote dos desfiles de Carnaval que ontem alegraram o país, com dezenas de milhares de pessoas a procurarem os principais corsos para ver o que não viam desde que a covid-19 selou os disfarces da folia em 2020.

Estava escrito nas estrelas do bom tempo que ia ser uma "casa cheia", de Podence, em Trás os Montes, a Loulé, no Algarve. Mas a adesão de muitas dezenas de milhares ao Carnaval ultrapassou as expectativas, alimentando a alegria em tempos difíceis e tirando do armário os disfarces que a covid-19 guardou nos últimos dois anos. A festança de ontem já nenhuma pandemia lhes tira. E amanhã há mais.