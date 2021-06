Esta quinta-feira há um eclipse solar parcial

JN Ontem às 23:51 Facebook

Twitter

Partilhar

Esta quinta-feira será possível observar um eclipse solar parcial em todo o território português. Ponto máximo será cerca das 10.30 horas.

Segundo o Observatório Astronómico de Lisboa (OAL), no Dia de Portugal irá verificar-se um eclipse anular do sol, que ocorre quando a sombra da Lua está sobre a Terra. Em Lisboa tem início às 9.47 horas, com o máximo às 10.32 horas, terminando às 11.21 horas. No Porto, o máximo será às 10.38 horas e em Faro o máximo será às 10.29 horas.

O OAL acrescenta que o fenómeno será "pouco perceptível, pois as percentagens de área solar coberta são muito baixas, variando entre 4% e 10% no continente e sendo de 30% nos Açores e 6% na Madeira". Apesar de a alteração da luminosidade não ser percetível, o eclipse parcial será "facilmente notado ao olhar para o Sol com óculos de segurança".

Refira-se que deverão ser tomados os cuidados caso decida observar o fenómeno, tais como a utilização de filtros solares oculares e apenas fazer a observação por períodos curtos.