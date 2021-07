Estado admitiu 2.558 candidatos para 500 vagas de estágios

JN/Agências Hoje às 14:19 Facebook

O Estado admitiu 2.558 candidaturas ao Programa Extraordinário de Estágios na Administração Pública, que agora serão analisadas, para ocupar 500 vagas, segundo o Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública.

Em comunicado, o Governo refere que foram "publicadas, na Bolsa de Emprego Público (BEP)" as listas provisórias do programa "EstágiAP XXI" bem como "a respetiva classificação".

"Das mais de 3.000 candidaturas, foram admitidos 2.558 candidatos que cumpriam os requisitos de admissão ao programa", indicou o Governo, esclarecendo que agora se segue "o período legalmente definido para a apresentação e análise de eventuais pronúncias dos candidatos, estando prevista para a segunda quinzena de setembro a publicação da lista de colocação final nas 500 vagas disponíveis".

A informação hoje divulgada revela ainda que a maioria das exclusões regista-se "porque os candidatos já tinham realizado outros estágios financiados, porque não apresentaram certificado de habilitações válido ou porque não comprovaram deter uma licenciatura reconhecida em Portugal".

O Governo recorda ainda que o programa "EstágiAP XXI" se destina "a jovens licenciados até aos 30 anos que estejam desempregados ou à procura do primeiro emprego ou até aos 35 anos caso possuam deficiência ou incapacidade".

De acordo com a tutela, "os candidatos serão colocados nas diversas entidades promotoras, tendo-se procurado priorizar aquelas que, pelas suas atribuições, competências e projetos, demonstrem particular interesse formativo para os estagiários" bem como "garantir uma ampla cobertura geográfica do programa" e uma "maior resposta em zonas eventualmente mais carenciadas de oferta formativa em contexto de trabalho".

No mesmo comunicado, a tutela explica que este programa "procurou acautelar a maior diversidade possível de áreas profissionais e formação académica como forma de aumentar a abrangência da oferta de estágios".

"Finalmente, foi ainda dada prioridade às entidades com um quadro de pessoal mais envelhecido, numa perspetiva de transferência do conhecimento intergeracional e de rejuvenescimento dos modelos dos serviços", salientou o Governo, na mesma nota.

Estes estágios terão a duração de nove meses, "podendo ser celebrados contratos a tempo completo ou a tempo parcial" e cada estagiário receberá "uma bolsa de estágio equivalente à remuneração de um técnico superior em início de carreira (998,5 euros ilíquidos) ou a proporção equivalente ao período de trabalho no caso dos contratos a tempo parcial".

Além disso, os estagiários escolhidos beneficiarão de "uma majoração na classificação atribuída em sede de lista de ordenação final em procedimento concursal de recrutamento que seja publicitado nos dois anos após o termo do estágio".