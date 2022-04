Estado central gere 80% dos fundos do PRR

Maioria dos projetos tem âmbito nacional e só um quinto dos fundos é gerido pelas regiões. Norte tem 4%.

A menos de cinco anos do fim do prazo para a conclusão dos projetos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), já estão definidas as entidades que vão gerir 98% dos 16,6 mil milhões de euros que a Europa atribuiu a Portugal para a recuperação da crise económica e social causada pela pandemia de covid-19. Mais de 80% das verbas são geridas pelo Estado e seus organismos em Lisboa. O Norte gere menos de 4%.

Os 133 subinvestimentos financiados pelo PRR que já estão contratualizados podem ser consultados no portal Mais Transparência. Ao contrário de outros fundos, como o Portugal 2020, os projetos do PRR não estão agregados por regiões, o que não permite perceber quais são as regiões beneficiadas. Apenas se sabe quem os gere e os distribui.