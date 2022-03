Estado demorou mais de três anos a contratar psicólogos e nutricionistas

Concursos de 2018 para 40 psicólogos e 40 nutricionistas só terminarão em maio. Entrevistas a milhares de candidatos atrasaram processo.

A colocação de 40 nutricionistas e de 40 psicólogos nos centros de saúde deverá ficar concluída até ao final de maio, quase quatro anos depois da abertura dos respetivos concursos. É um exemplo de como o discurso da capacitação dos Cuidados Primários, que volta à ordem do dia sempre que as urgências dos hospitais entopem, esbarra na burocracia dos procedimentos da Administração Pública.

Abertos em agosto de 2018, os concursos para a admissão nos centros de saúde de estagiários, com vista à obtenção do grau de especialista da carreira dos técnicos superiores de saúde, nos ramos Nutrição e Psicologia Clínica, correm a conta-gotas e a diferentes ritmos. A demora tem uma explicação: concorreram milhares de pessoas e as regras da contratação mandam que todos sejam entrevistados por um júri. Para piorar a situação, as entrevistas estiveram suspensas durante alguns meses devido à pandemia de covid-19. Em resposta ao JN, a Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) refere que a colocação dos profissionais "ocorrerá após o decorrer de todas as fases necessárias à conclusão dos respetivos concursos, o que se prevê ficar concluído até ao final do mês de maio".