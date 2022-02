Estado encaixa 187 milhões com escudos não trocados

Delfim Machado Hoje às 08:03 Facebook

Última série da moeda antiga prescreve dentro de uma semana, mas ainda há mais dinheiro cá fora do que todo aquele que foi trocado nos últimos 20 anos. Só as notas novas valorizam.

O adeus definitivo à possibilidade de trocar notas de escudo por euros é no dia 1 de março, mas a maior parte do dinheiro não deu entrada no Banco de Portugal (BdP), que está prestes a poupar um total de 187,52 milhões de euros com as notas de escudo não trocadas.

Quem tiver notas da série dos Descobrimentos (ver ao lado) ainda as pode trocar até ao dia 28 deste mês, mas a maioria dos portugueses está a optar por não o fazer. A uma semana do fim do prazo, o BdP assinala que em 20 anos passados desde o fim do escudo foram trocadas notas no valor total de 158,6 milhões de euros e estão por trocar 187,52 milhões, em todas as séries da moeda antiga.